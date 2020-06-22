Звезда «Гарри Поттера» призналась, что игнорирует слишком настойчивых фанатов

Эванна Линч сравнила себя с такими поклонниками.

Фото: Instagram @msevylynch

Актриса, сыгравшая Полумну Лавгуд в шести фильмах магической франшизы, рассказала о своём отношении к фанатской любви. По её словам, излишнее увлечение выдуманным миром «нездорово и опасно». Более того, Эванна считает, что в нём можно потерять свою личность.

Актриса даже призналась, что игнорирует слишком настойчивых поклонников. А всё из-за того, что сама когда-то была такой же. Линч рассказала, что начала читать книги по вселенной Гарри Поттера в восьмилетнем возрасте, и на некоторое время они «вытеснили её личность». Эванна назвала это «унизительным».

Артистка подтвердила свои слова забавной историей, о том, как ей пришлось скрывать свою фанатскую натуру от коллег по съёмочной площадке. По её словам, ещё до знакомства с Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Грином Эванна уже знала о них всё, вплоть до имён их домашних животных. И ей пришлось притворяться, что не знает, чтобы не показаться странной.

Владимир Сотников