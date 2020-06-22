Здоровое питание от Пригожина, Валерии и Эмина терпит убытки

Компания стала разоряться уже через год после начала существования, пишут СМИ.
По информации СМИ уже в 2019 году бизнес ушел в минус на почти 5 млн рублей. Inforeactor.ru сообщает, что «Гуд Фуд Стайл» не только терпит убытки, но и находится на грани закрытия. Уже в этом году бизнес подал заявление на МРОТ, но звездам отказали. Кроме того, соучредители были вынуждены уволить часть сотрудников. Это произошло в марте 2020 года. Возможно, Пригожину отказали, потому что он уволил часть команды до того, как подал заявление на МРОТ.
Стоит отметить, что сам Иосиф не признается, что имеет какое-то отношение к собственному бизнесу. По его словам, он не знает, как идут дела в компании.