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Здоровое питание от Пригожина, Валерии и Эмина терпит убытки

Сегодня, 08:43

Компания стала разоряться уже через год после начала существования, пишут СМИ.

В 2018 году Иосиф Пригожин, его супруга Валерия и Эмин Агаларов открыли совместный бизнес. Компания занималась производством продуктов правильного питания. Сейчас стало ясно, что дела в фирме идут не так, как надо. Здоровое питание от знаменитостей начало терпеть убытки.

По информации СМИ уже в 2019 году бизнес ушел в минус на почти 5 млн рублей. Inforeactor.ru сообщает, что «Гуд Фуд Стайл» не только терпит убытки, но и находится на грани закрытия. Уже в этом году бизнес подал заявление на МРОТ, но звездам отказали. Кроме того, соучредители были вынуждены уволить часть сотрудников. Это произошло в марте 2020 года. Возможно, Пригожину отказали, потому что он уволил часть команды до того, как подал заявление на МРОТ.

Стоит отметить, что сам Иосиф не признается, что имеет какое-то отношение к собственному бизнесу. По его словам, он не знает, как идут дела в компании.


Кристина Матвеева

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