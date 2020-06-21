Волочкова пришла на службу в храм в шубе и декольте

Поклонники не оценили внешний вид балерины.

Анастасия Волочкова очень обрадовалась, узнав, что храмы открыты для посещения. Недолго думая, она отправилась в храм в Астрахани и даже попала на службу. Однако все прошло не так гладко, как предполагалось. Ведь Волочкова пришла на службу в храм в шубе и с декольте.

Фото взято из Instagram-аккаунта Анастасии Волочковой





Анастасия предпочла нарядиться в красное платье в пол с глубоким декольте, шубу из енота и туфли на каблуках. Примечательно, что платок на голову, как это обычно принято в храмах, женщина предпочла не надевать. Балерина даже не подумала, что на нее может «обрушиться» столько негатива. Несмотря на это, пользователи сети, увидев наряд Волочковой, были поражены. Балерина же лишь порадовалась, что теперь можно молиться вне своего загородного дома, а на упреки злопыхателей не обратила внимания. Стоит отметить, что среди «хейтеров» были и те неравнодушные фанаты, которые попросту заволновались, не жарко ли Анастасии в шубе, ведь в Астрахани довольно теплый климат.

Следует так же упомянуть, что, как известно, обычно комментарии на Instagram-страничке Анастасии закрыты. Но именно под данной публикацией она предпочла оставить их открытыми. Видимо, женщина понадеялась на то, что среди ее поклонников не найдется тех, кто будет указывать ей, в чем ходить, но ошиблась.

Кристина Матвеева