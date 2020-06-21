Шоу «Что было дальше?» не оправдало надежд Ивлеевой

Настя была уверена, что ее «разнесут» колкими шутками, но она получила лишь разочарование.

Настя Ивлеева и Тимати стали гостями YouTube-шоу «Что было дальше?». Тимати понравилось участвовать в программе, его смешили шутки о себе, и он был рад, что его пригласили. Однако шоу не оправдало надежд Ивлеевой. Девушке настолько не понравилось «Что было дальше?», что она не удержалась и поделилась своими негативными впечатлениями с поклонниками.

По мнению Насти, «разнести» ее в пух и прах так и не удалось, а ее участие в шоу оказалось бессмысленным. Зачем звать девушку на программу, если не можешь над ней подшутить как следует? – именно таким вопросом задается Ивлеева. Блогер должна была рассказать историю из своей жизни, а ведущие должны были этому препятствовать посредством подколов и шуток в ее адрес. Несмотря на их старания, Ивлеева так и не вышла из себя и только расстроилась, что согласилась на участие. По мнению Насти, было бы лучше, если бы она пошла на шоу к Ксении Собчак, с которой она не особо ладит.

Между тем, пользователи сети сошлись во мнении, что выпуск получился удачным именно благодаря Тимати, а Настя многим показалась довольно-таки скучной. «Просто Настя скучная в эфирах. Тимати респект, не ожидала, что он такой воспитанный и достойный мужик», «Ивлеева тут расстроила, вела себя неестественно и со злобой, антиреспект», «Мнение о Тимати и Ивлеевой изменилось. О Тимати в положительную сторону, об Ивлеевой в отрицательную.»

Кристина Матвеева