Резиденты «Уральских пельменей» получают по 300 млн рублей в год

Экс-директор шоу не удержался и раскрыл заработную плату участников.

По мнению экс-директора «Уральских пельменей», участники шоу – весьма состоятельные люди, которые имеют большие доходы. По его словам, каждый из них с заработной платы приобрел себе недвижимость и машины. Резиденты «Уральских пельменей» получают по 300 млн в год, заключает экс-директор проекта.

Мужчина намекнул, что участники шоу не знают бедности, а вот жадность их замучила. Так же Нетиевский подчеркнул, что и под его руководством «пельмени» получали немалые деньги, а именно – свыше 400 млн рублей в год. Во время корпоративов и праздников доход резидентов еще больше – около 500 млн рублей в год. Экс-директор «Уральских пельменей» заявляет, что все его слова имеют подтверждения.

Нетиевский покинул «пельменей» с громким скандалом – его обвинили в присваивании себе денег, которые были ему не положены. Мужчина всячески отрицает обвинение, но не так давно он проиграл очередной суд и теперь не имеет права использовать товарный знак шоу.

Кристина Матвеева