Собчак и Кудрявцева поучаствовали в челлендже «до и после» фотошопа

Поклонники оценили чувство юмора знаменитостей, отметив, что без ретуши они выглядят куда лучше.

Ксения Собчак и Лера Кудрявцева поучаствовали в челлендже «до и после» фотошопа. Таким образом они высмеяли тех, кто любит переусердствовать с ретушью. Первой поделилась подобным снимком Ксения, а позже идею подхватила и Лера. Интересно, подхватят ли инициативу и другие знаменитости.

Кудрявцева и Собчак перевоплотились в фоторедакторе





Собчак поделилась снимком, на котором предстала перед поклонниками «до и после» фотошопа. На второй фотографии женщина нанесла себе макияж, выровняла тон кожи, изменила форму губ, уменьшила нос. Так же поступила и Кудрявцева, которая переняла эстафету от подруги. Ксения с усмешкой написала, чтобы подруги не удивлялись, что она с кем-то из них не здоровается при встрече, ведь после такой ретуши сложно узнать человека. Лера же после публикации челленджа написала: «Только попробуй меня не узнать». Очевидно, это было написано в адрес Собчак. Таким образом девушки развлеклись и «оживили» свою аудиторию.

Пользователей только раззадорила шуточная ссора коллег. Однако они отметили, что Кудрявцева, в отличие от Собчак, не похожа на себя ни на первой, ни на второй фотографии. Видимо, так случилось из-за того, что на первом снимке Лера предстала совсем без макияжа, а поклонники привыкли видеть ее при «полном параде».

Кристина Матвеева