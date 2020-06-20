Строгая диета и спорт помогли Баскову похудеть на 15 кг

От редактора

Строгая диета и спорт помогли Баскову похудеть на 15 кг

В самоизоляцию певец поставил себе цель «сбросить» лишние килограммы, и это у него получилось.

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Строгая диета и спорт помогли Баскову похудеть на 15 кг

Сегодня, 11:11

В самоизоляцию певец поставил себе цель «сбросить» лишние килограммы, и это у него получилось.

Николай Басков рассказал о своем секрете похудения на шоу «Вечерний Ургант». Оказалось, что строгая диета и спорт помогли певцу похудеть на целых 15 кг. Такой вес «ушел» от Николая за период самоизоляции.

Певец признается, что он не так уж много готовил во время самоизоляции, а питался лишь одной «травкой». Басков так же рассказал, что в молодости ему было худеть гораздо проще, чем сейчас. Иван Ургант же усомнился в словах певца и заподозрил, что тот попросту «откачал» лишние килограммы. Однако Николай дал понять, что это не так и он действительно усердно трудился ради желаемого результата.

Несмотря на слова Баскова, в СМИ просочилась информация о том, что певец не приоткрывает завесу тайны до конца. Так, предполагается, что Николай худел при помощи специалистов в Карелии. По информациям СМИ, он пробыл в санатории около 3-х недель, потому и получил такой блестящий результат.


Кристина Матвеева

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