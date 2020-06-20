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Главная страница | Шоу-Бизнес | Дети стали главной причиной развода Анджелины Джоли и Брэда Питта

Дети стали главной причиной развода Анджелины Джоли и Брэда Питта

Сегодня, 09:58

Ради чад актриса и решила нарушить молчание спустя долгое время.

Известная актриса Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись еще в 2016 году. Они долгое время сохраняли молчание и миру было непонятно, почему пара распалась. Однако сейчас актриса решила наконец-то высказаться и призналась, что дети стали главной причиной развода знаменитостей.

По словам Анджелины, она всегда думала и будет думать о своих детях. Именно ради их благополучия и развелась пара. Такой ответ на вопрос о разводе она дала в своем недавнем интервью. Пусть и не многословно, зато исчерпывающе.

Кроме того, Джоли так же рассказала, что пришлось пережить ее детям после развода родителей. По признанию актрисы, из-за их с Брэдом молчания СМИ писали много неправдоподобной информации, которая попадала к их детям. Однако Анджелина подчеркивает, что ее чада довольно смышленые и смелые. Возможно, поэтому они не принимали информацию из СМИ близко к сердцу.


Кристина Матвеева

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