Роберт Паттинсон начал активно тренироваться из-за роли Бэтмена

Актёр рассказал, как сложно пересилить себя после долгого отдыха.

Британский актёр Роберт Паттинсон готовится к работе. Из-за главной роли в очередной перезагрузке «Бэтмена» он начал активно тренироваться. В беседе с репортёром Healthy for Men Паттинсон рассказал, какие трудности приходится испытывать, чтобы добиться нужных форм.

«Все актёры нервничают, когда им предлагают роли супергероев. Мужчины сомневаются, смогут ли они соответствовать образу персонажа», — сказал Роберт Паттинсон.

Из-за этого он начал усиленно тренироваться, чтобы к возобновлению съёмок «Бэтмена» быть в форме. По словам актёра, в период изоляции ему было лень заниматься спортом. Сейчас Паттинсон пробегает по 5-10 км через день, интенсивно качает пресс и проводит кардиотренировки на улице. Ему пришлось отказаться от калорийной пищи. И всё это ради роли Бэтмена.

Съёмки нового фильма про «человека-летучую мышь», начатые весной, были прерваны по известным всему миру причинам. О возобновлении пока ничего не известно. Фильм станет очередным перезапуском супергеройской истории. Премьера запланирована на осень следующего года.

Актёр Адам Уэст в роли Бэтмена

В 2019 году компания YouGov предложила поклонникам «Бэтмена» определить лучшее экранное воплощение героя. Победителем оказался Адам Уэст, сыгравший данную роль в сериале 1966 года. На втором месте оказался Кристиан Бейл из «Тёмного рыцаря».

Антон Жилин