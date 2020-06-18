Строгая диета и спорт помогли Баскову похудеть на 15 кг

От редактора

Строгая диета и спорт помогли Баскову похудеть на 15 кг

В самоизоляцию певец поставил себе цель «сбросить» лишние килограммы, и это у него получилось.

Собчак и Кудрявцева поучаствовали в челлендже «до и после» фотошопа

Мнение

Собчак и Кудрявцева поучаствовали в челлендже «до и после» фотошопа

Поклонники оценили чувство юмора знаменитостей, отметив, что без ретуши они выглядят куда лучше.

Резиденты «Уральских пельменей» получают по 300 млн рублей в год

Мнение

Резиденты «Уральских пельменей» получают по 300 млн рублей в год

Экс-директор шоу не удержался и раскрыл заработную плату участников.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Шоу-Бизнес | Роберт Паттинсон начал активно тренироваться из-за роли Бэтмена

Роберт Паттинсон начал активно тренироваться из-за роли Бэтмена

Чт 18 июня 2020, 16:01:11

Актёр рассказал, как сложно пересилить себя после долгого отдыха.

Британский актёр Роберт Паттинсон готовится к работе. Из-за главной роли в очередной перезагрузке «Бэтмена» он начал активно тренироваться. В беседе с репортёром Healthy for Men Паттинсон рассказал, какие трудности приходится испытывать, чтобы добиться нужных форм.

«Все актёры нервничают, когда им предлагают роли супергероев. Мужчины сомневаются, смогут ли они соответствовать образу персонажа», — сказал Роберт Паттинсон.

Из-за этого он начал усиленно тренироваться, чтобы к возобновлению съёмок «Бэтмена» быть в форме. По словам актёра, в период изоляции ему было лень заниматься спортом. Сейчас Паттинсон пробегает по 5-10 км через день, интенсивно качает пресс и проводит кардиотренировки на улице. Ему пришлось отказаться от калорийной пищи. И всё это ради роли Бэтмена.

Съёмки нового фильма про «человека-летучую мышь», начатые весной, были прерваны по известным всему миру причинам. О возобновлении пока ничего не известно. Фильм станет очередным перезапуском супергеройской истории. Премьера запланирована на осень следующего года.

Актёр Адам Уэст в роли Бэтмена

В 2019 году компания YouGov предложила поклонникам «Бэтмена» определить лучшее экранное воплощение героя. Победителем оказался Адам Уэст, сыгравший данную роль в сериале 1966 года. На втором месте оказался Кристиан Бейл из «Тёмного рыцаря».


Антон Жилин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Шоураннер «Бэтвумен» прокомментировала слухи о смерти главной героини
Шоураннер «Бэтвумен» прокомментировала слухи о смерти главной героини

Руби Роуз, исполнительница роли Кэти Кейн в сериале The CW, покинула шоу.

Александр Ширвиндт вспомнил о пьяных выходках Ефремова-старшего
Александр Ширвиндт вспомнил о пьяных выходках Ефремова-старшего

Подобные эпизоды описаны в автобиографической книге актёра.

Рената Литвинова попала в квартиру Ефремова в его отсутствие
Рената Литвинова попала в квартиру Ефремова в его отсутствие

Вернувшийся актёр не прокомментировал ситуацию.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости