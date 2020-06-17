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Главная страница | Шоу-Бизнес | Ургант и экс-глава ВДВ призвали Киркорова извиниться за видео о десантнике

Ургант и экс-глава ВДВ призвали Киркорова извиниться за видео о десантнике

Сегодня, 16:14

Кажется, просто отмолчаться у Филиппа не выйдет.

Филипп Киркоров в очередной раз привлёк к себе град общественного порицания. Певец записал шуточное видео, в котором предстал в роли десантника, отпускающего гомосексуальные намёки своему сослуживцу.
Киркорова раскритиковал экс-глава Воздушно-десантных войск, ныне депутат, генерал-полковник Владимир Шаманов. Он призвал артиста извиниться и удалить ролик из соцсетей.
После этого на скандальный ролик обратили внимание многие коллеги Филиппа, в том числе и телеведущий Иван Ургант. В начале своего вечернего шоу комик сострил по поводу обращения Шаманова.
Ведущий предположил, что десантники подготовят «достойный ответ зарвавшемуся певцу»: перестанут включать на День ВДВ песни Киркорова.
Примечательно, что Филипп записал ролик в конце мая, но «хайп» вокруг него раздулся только после обращения Шаманова. Будем надеяться, что депутат не заставит извиняться и Урганта за его шутки.


Владимир Сотников

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