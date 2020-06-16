Фадеев пять лет переживал издевательства от подопечных за неудачный песни

После закрытия лейбла Максим может назвать себя счастливым человеком.

Максим Фадеев признается, что рад, что закрыл MALFA, даже несмотря на то, что в лейбле были довольно-таки популярные группы. Закрытие лейбла стало для мужчины «глотком свежего воздуха». Теперь он работает сам для себя и это полностью его устраивает.

Уже прошло достаточно много времени с тех пор, как Фадеев закрыл лейбл, и только сейчас он готов признаться, что пять лет переживал издевательства от подопечных. При этом, мужчина подчеркивает, что речь идет не о всех артистах, есть и те, с кем он остался в доверительных отношениях. Максим чувствовал, что обязан участникам лейбла, хотя это далеко не так. Более того, артисты устраивали скандалы между собой, жаловались, были недомолвки. По мнению мужчины, он жил, будто в аду. Когда у него получалась хорошая песня, то и относились к нему хорошо, а когда песня выходила неудачной, Максим становился врагом.

Мнение Фадеева не считали авторитетным, артисты делали только то, что считали нужным, но ведь так нельзя, находясь в лейбле. Музыкальный продюсер признается, что глаза у него открылись не сразу, некоторое время кажется, будто все идет так, как надо. Он провел такую параллель, будто артисты, это некие вампиры или хищники, а он - жертва. И когда он перестает им давать кровь, то у подопечных моментально теряется интерес.

Кристина Матвеева