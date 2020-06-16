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Фадеев пять лет переживал издевательства от подопечных за неудачный песни

Сегодня, 12:55

После закрытия лейбла Максим может назвать себя счастливым человеком.

Максим Фадеев признается, что рад, что закрыл MALFA, даже несмотря на то, что в лейбле были довольно-таки популярные группы. Закрытие лейбла стало для мужчины «глотком свежего воздуха». Теперь он работает сам для себя и это полностью его устраивает.

Уже прошло достаточно много времени с тех пор, как Фадеев закрыл лейбл, и только сейчас он готов признаться, что пять лет переживал издевательства от подопечных. При этом, мужчина подчеркивает, что речь идет не о всех артистах, есть и те, с кем он остался в доверительных отношениях. Максим чувствовал, что обязан участникам лейбла, хотя это далеко не так. Более того, артисты устраивали скандалы между собой, жаловались, были недомолвки. По мнению мужчины, он жил, будто в аду. Когда у него получалась хорошая песня, то и относились к нему хорошо, а когда песня выходила неудачной, Максим становился врагом.

Мнение Фадеева не считали авторитетным, артисты делали только то, что считали нужным, но ведь так нельзя, находясь в лейбле. Музыкальный продюсер признается, что глаза у него открылись не сразу, некоторое время кажется, будто все идет так, как надо. Он провел такую параллель, будто артисты, это некие вампиры или хищники, а он - жертва. И когда он перестает им давать кровь, то у подопечных моментально теряется интерес.


Кристина Матвеева

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