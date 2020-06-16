Друг Бориса Корчевникова раскрыл его развод и тайную свадьбу со Свердловой

Вместо пышного торжества пара обошлась скромным чаепитием.

Борис Корчевников всегда держал личную жизнь в огромной тайне. По мнению поклонников, он всегда был одинок и посвящал себя только карьере. Однако не так давно друг Бориса раскрыл его развод и тайную свадьбу с актрисой Сесиль Свердловой.

Владимир Березин рассказывает, что свадьба молодоженов была весьма скромной, в отличие от других звезд шоу-бизнеса. Это неудивительно, ведь Борис не любит выставлять все напоказ. Этот брак просуществовал недолго. Практически сразу, как только телеведущий узнал о том, что у него опухоль ушного нерва. Не исключено, что именно это послужило причиной расставания пары. Однако стоит отметить, что Сесиль была не в курсе, что с любимым случилась беда, потому винить ее в разрыве нет смысла.

В недавнем интервью Борис наконец заговорил о личной жизни и признался, что хочет завести семью, детей. Скорее всего, этому мешает его загруженный график, ведь телеведущий не только работает «России-1», но он еще и директор телеканала «Спас».

Кристина Матвеева