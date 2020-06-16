Джигурда: «Ефремова хотели убрать накануне голосования за поправки в Конституцию РФ»

Актёр провёл собственное расследование.

Владимир Сотников

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Скандально-известный артист Никита Джигурда уверен, что ДТП со смертельным исходом, в котором участвовал актёр Михаил Ефремов – плод неудавшегося покушения.По словам Джигурды, Ефремова захотели «убрать» из-за участия в проекте «Гражданин Поэт», в котором актёр открыто критиковал политику действующей власти и лично Владимира Путина. Якобы авария была подстроена, чтобы не появился новый выпуск этой передачи сСвоё расследование Никита Борисович построил на нескольких фактах из дела Ефремова:На основе этих фактов Джигурда делает вывод, что ДТП было спланировано – якобы Михаила Олеговича опоили снотворным и посадили за руль автомобиля, который направили на встречную полосу.Джигурда утверждает, что эта авария была накануне «голосования для массового сознания и богемы громким сигналом о том, что будет с теми, кто ярко, смело и открыто критикует Кремль и лично президента Путина!».