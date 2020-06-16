Джигурда: «Ефремова хотели убрать накануне голосования за поправки в Конституцию РФ»

Актёр провёл собственное расследование.
По словам Джигурды, Ефремова захотели «убрать» из-за участия в проекте «Гражданин Поэт», в котором актёр открыто критиковал политику действующей власти и лично Владимира Путина. Якобы авария была подстроена, чтобы не появился новый выпуск этой передачи с «призывом площадного протеста против обнуления [президентского срока Путина]».
Своё расследование Никита Борисович построил на нескольких фактах из дела Ефремова:
1. В крови актёра помимо алкоголя и наркотиков, обнаружили следы сильнодействующего снотворного.
2. Свидетели утверждают, что вместе с Ефремовым в автомобиле находился ещё один человек, который сбежал с места происшествия.
3. Сам Ефремов не помнит, что происходило до и во время аварии.
На основе этих фактов Джигурда делает вывод, что ДТП было спланировано – якобы Михаила Олеговича опоили снотворным и посадили за руль автомобиля, который направили на встречную полосу.
Джигурда утверждает, что эта авария была накануне «голосования для массового сознания и богемы громким сигналом о том, что будет с теми, кто ярко, смело и открыто критикует Кремль и лично президента Путина!».