Дмитрий Бикбаев пожаловался на «дурацкие» песни Константина Меладзе

Артист остался недоволен работой в шоу-бизнесе с известным продюсером.

Дмитрий Бикбаев спустя 10 лет вспоминает о своем участии в шоу «Фабрика звезд-7». Под руководством Константина Меладзе, в составе дуэта «Бис» с Владом Соколовским они заняли 3 место в телепроекте. Артист рассказал в интервью журналистам StarHit, что жалеет о работе в шоу-бизнесе:

«Я очень не люблю шоу-бизнес. Не хожу на ток-шоу, мне все это не нравится. И я не знал, что Константин Меладзе будет писать нам такие дурацкие песни, рассчитывал на композиции, как у Валеры».

В 2007 году, одновременно с работой в музыкальном коллективе, стал работать актером и режиссером в Театре Луны под руководством Сергея Проханова. В 2018 году в спектакле Бикбаева «Не маленький принц» главную роль сыграла известная актриса Елена Яковлева.

Все свое свободное время Бикбаев посвящает работе, он с энтузиазмом занялся режиссурой и новыми музыкальными проектами: после распада дуэта Бикбаев сам создает успешные группы «4POST» и «Apostol». Из-за нехватки времени, Дмитрию пришлось уйти из театра Сергея Проханова.

Сейчас артист помогает в постановке спектаклей с иностранными актерами. Постановка «Мне не больно» получил награду в категории «Самый стильный спектакль» на премии The Best In Style Awards.

Год назад Бикбаев потерял отца, которого очень любил. До сих пор артист переживает и со слезами на глазах вспоминает отца, он говорит, что это был самый главный и дорогой человек в его жизни.