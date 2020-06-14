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Главная страница | Шоу-Бизнес | Бренд Mixit отказался от сотрудничества с Ксенией Собчак

Бренд Mixit отказался от сотрудничества с Ксенией Собчак

Сегодня, 14:51

На решение повлияла шутка журналистки о педофилии.

Соответствующее сообщение появилось на официальном Twitter-аккаунте магазина. Бренд Mixit отказался от сотрудничества с Ксенией Собчак после высказывания последней на тему педофилии, поднятую Стасом Костюшкиным.

«Мы не можем разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак», — подчеркнули представители Mixit. Подобный шаг стал реакцией на комментарии Собчак по поводу изнасилования Костюшкина. Неосторожная фраза журналистки, в свою очередь, стала отсылкой к откровенности певца.

Напомним, в эфире шоу «Алёна, блин!» Стас Костюшкин рассказал об эпизоде домогательства по отношению к нему. После этого Собчак в одном из роликов пошутила, что «всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина».

Сам Костюшкин отреагировал на пост в своём Instagram, что стало поводом для дискуссии. Большинство комментаторов осудили поступок Собчак, которая позже попыталась оправдаться. По её словам, это не попытка «посмеяться», а способ привлечь внимание к проблеме.

Стоит отметить, что Собчак не отступает, до сих пор называя свой поступок шуткой. В своём Telegram ведущая предположила, что критикуют её «пригожинские тролли». Неудивительно, что такое поведение навредило рекламным контрактам.

Ранее в словах Регины Тодоренко предположили наличие оправданий домашнего насилия, что привело к лишению титула «Женщина года», и отказу брендов от сотрудничества.


Дмитрий Кошевой

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