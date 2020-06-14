Александр Ширвиндт вспомнил о пьяных выходках Ефремова-старшего

От редактора

Александр Ширвиндт вспомнил о пьяных выходках Ефремова-старшего

Подобные эпизоды описаны в автобиографической книге актёра.

Новая «муза» Фадеева идеально подходит на роль его любовницы

Мнение

Новая «муза» Фадеева идеально подходит на роль его любовницы

Как стало известно ранее, Маша проводит время с Максимом не только в рабочие будни.

«Я верю»: Наталья Штурм прокомментировала обращение Михаила Ефремова

Мнение

«Я верю»: Наталья Штурм прокомментировала обращение Михаила Ефремова

Певица объяснила своё видение записи с извинениями от актёра.

Сюжеты:

Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки В Telegram Ефремова вошла жена или менеджер, сообщает дочь актера Пожилая мать простилась с Сергеем Захаровым, умершим после ДТП с Ефремовым Школьники в России получат аттестаты без сдачи экзаменов
Главная страница | Шоу-Бизнес | Соловьев поставил под сомнение правомерность видеообращения Ефремова

Соловьев поставил под сомнение правомерность видеообращения Ефремова

Сегодня, 09:34

За нарушение Михаила может ждать замена меры пресечения.

Не так давно Михаил Ефремов опубликовал видеообращение, в котором извинился за совершенное смертельное ДТП. Однако не все отнеслись к нему с пониманием. Так, телеведущий Владимир Соловьев поставил под сомнение правомерность видеообращения Ефремова.

По словам Соловьева, записав обращение, Михаил нарушил правило домашнего ареста. Ведь ему нельзя пользоваться сотовой связью и интернетом. Мужчину явно смущает, кто записывал извинение Ефремова, и кто ему писал текст, ведь все это является нарушением.

 Адвокат Жорин 

Адвокат Жорин не остался в стороне и, как и Соловьев, решил высказаться. Он считает, что данное видеообращение грозит Ефремову заменой меры пресечения, а именно смена домашнего ареста на дальнейшее содержание под стражей.

Стоит напомнить, что теперь Михаилу грозит до 12 лет заключения. 8 июня нетрезвый Ефремов устроил ДТП, выехав на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. За рулем второго авто оказался Сергей Захаров — мужчина скончался в больнице.


Кристина Матвеева

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
«Я верю»: Наталья Штурм прокомментировала обращение Михаила Ефремова
«Я верю»: Наталья Штурм прокомментировала обращение Михаила Ефремова

Певица объяснила своё видение записи с извинениями от актёра.

Жириновский требует максимального наказания для Ефремова
Жириновский требует максимального наказания для Ефремова

Артист может сбежать за границу из-под домашнего ареста, считает лидер ЛДПР.

Телеведущий Владимир Соловьёв назвал Ефремова «пьяной сволочью»
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал Ефремова «пьяной сволочью»

В Telegram-канале он провёл голосование, где большинство «за» отправку артиста в тюрьму

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости