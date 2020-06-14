Соловьев поставил под сомнение правомерность видеообращения Ефремова

За нарушение Михаила может ждать замена меры пресечения.
По словам Соловьева, записав обращение, Михаил нарушил правило домашнего ареста. Ведь ему нельзя пользоваться сотовой связью и интернетом. Мужчину явно смущает, кто записывал извинение Ефремова, и кто ему писал текст, ведь все это является нарушением.
Адвокат Жорин
Адвокат Жорин не остался в стороне и, как и Соловьев, решил высказаться. Он считает, что данное видеообращение грозит Ефремову заменой меры пресечения, а именно смена домашнего ареста на дальнейшее содержание под стражей.
Стоит напомнить, что теперь Михаилу грозит до 12 лет заключения. 8 июня нетрезвый Ефремов устроил ДТП, выехав на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. За рулем второго авто оказался Сергей Захаров — мужчина скончался в больнице.