За нарушение Михаила может ждать замена меры пресечения.

Не так давно Михаил Ефремов опубликовал видеообращение, в котором извинился за совершенное смертельное ДТП. Однако не все отнеслись к нему с пониманием. Так, телеведущий Владимир Соловьев поставил под сомнение правомерность видеообращения Ефремова.

По словам Соловьева, записав обращение, Михаил нарушил правило домашнего ареста. Ведь ему нельзя пользоваться сотовой связью и интернетом. Мужчину явно смущает, кто записывал извинение Ефремова, и кто ему писал текст, ведь все это является нарушением.

Адвокат Жорин

Адвокат Жорин не остался в стороне и, как и Соловьев, решил высказаться. Он считает, что данное видеообращение грозит Ефремову заменой меры пресечения, а именно смена домашнего ареста на дальнейшее содержание под стражей.

Стоит напомнить, что теперь Михаилу грозит до 12 лет заключения. 8 июня нетрезвый Ефремов устроил ДТП, выехав на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. За рулем второго авто оказался Сергей Захаров — мужчина скончался в больнице.

Кристина Матвеева