Александр Ширвиндт вспомнил о пьяных выходках Ефремова-старшего

Подобные эпизоды описаны в автобиографической книге актёра.
Художественный руководитель столичного театра Сатиры Александр Ширвиндт недавно выпустил книгу воспоминаний. В ней актёр вспомнил о пьяных выходках Ефремова-старшего. На это обратили внимание в свете недавнего ДТП с участием Михаила Ефремова.
В книге «Опережая Некролог» актёр отметил, что темперамент Олега Ефремова и Михаила Козакова был необузданным — особенно, под воздействием алкоголя. По его словам, в такие моменты коллеги слушали только его.
Также Ширвиндт вспомнил о неприятии Ефремовым-старшим любой роскоши. Неоднократно актёр мог бить ногами машины у театра, демонстрируя своё отношение к достатку. В такие моменты на помощь актёру часто звали Ширвиндта, отмечает автор книги.
По его словам, актёры после застолий могли сесть за руль под воздействием алкоголя. Часто вечером они таким образом развозили друзей и знакомых.