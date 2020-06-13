Александр Ширвиндт вспомнил о пьяных выходках Ефремова-старшего

Подобные эпизоды описаны в автобиографической книге актёра.

Художественный руководитель столичного театра Сатиры Александр Ширвиндт недавно выпустил книгу воспоминаний. В ней актёр вспомнил о пьяных выходках Ефремова-старшего. На это обратили внимание в свете недавнего ДТП с участием Михаила Ефремова.

В книге «Опережая Некролог» актёр отметил, что темперамент Олега Ефремова и Михаила Козакова был необузданным — особенно, под воздействием алкоголя. По его словам, в такие моменты коллеги слушали только его.

Также Ширвиндт вспомнил о неприятии Ефремовым-старшим любой роскоши. Неоднократно актёр мог бить ногами машины у театра, демонстрируя своё отношение к достатку. В такие моменты на помощь актёру часто звали Ширвиндта, отмечает автор книги.

«Когда мы были молодые, то ездили за рулём даже в состоянии крайнего опьянения», пишет Ширвиндт.

По его словам, актёры после застолий могли сесть за руль под воздействием алкоголя. Часто вечером они таким образом развозили друзей и знакомых.

Дмитрий Кошевой