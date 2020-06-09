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Фадееву неприятно вспоминать о работе с группой SEREBRO

Сегодня, 14:21

Композитор порадовался в Instagram клипу Маши Вебер «На ветру».

52-летний Максим Фадеев являлся не только композитором, но и наставником группы SEREBRO.

Фанаты SEREBRO в соцсетях просят композитора снова собрать девушек, но Фадееву неприятно даже вспоминать о работе с группой. Он резко ответил на просьбы, заявив, что никогда не будет собирать их снова. Воспоминания о том периоде болезненные и мерзкие, по словам актёра.

Композитор пояснил, что в то время, как сам относился к участницам честно, девушки спустя какое-то время позволяли себе наживаться на его таланте и даже воровать его имущество. Сейчас же, после того, как Фадеев «освободился» от них, может делать клипы, когда захочет и для кого захочет.

Максиму очень приятно было работать над песней «На ветру» Маши Вебер, чем он и похвастался в своём Instagram-аккаунте. Возвращаться к прошлым проектам композитор точно не будет, а вместо этого создаст что-то другое.


Ангелина Соколовская

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