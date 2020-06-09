«Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только 5 процентов», — рассказала Юлия в интервью PeopleTalk.

Фото Instagram mihalkova

В октябре прошлого года актриса решила покинуть шоу «Уральские пельмени» и начала свою творческую карьеру самостоятельно. «В «Пельменях» было классно, но хотелось профессионального роста, новых впечатлений, амбициозных творческих задач, покорения новых высот», -говорит Юлия. Деньги — это всего лишь малая капля к основной причине ухода из шоу.

Сейчас в СМИ и на просторах интернета стала появляться информация о безответной любви актрисы к участнику шоу Дмитрию Брекоткину. Юлия Михалкова опровергла слухи своего ухода из «Уральских пельменей» по этому поводу. Она рассказала, что Дмитрий очень талантливый актер и ее добрый друг, но не более. В данный момент актриса свою личную жизнь старается не афишировать.

Напомним, что Юлия Михалкова была звездой шоу с 2009 года. В 2013 году в рамках проекта «Уральские пельмени» она получила награду в номинации «Лучшее комедийное шоу».

Сейчас Юлия продолжает работать на СТС, она станет ведущей нового сезона детского КВН, партнёром ее будет Михаил Галустян.