Настя Ивлеева привлекла внимание ГИБДД за вождение в нетрезвом виде

Перед тем, как блогер села за руль, она употребляла шампанское.
Видео с распитием шампанского Ивлеева выложила в разделе историй своей страницы в Instagram. Этому сопутствуют и ролик, где она навеселе подтанцовывала под музыку, уже будучи за рулём. Согласно актуальным правилам ПДД, это полноценное вождение в нетрезвом виде. А карается это штрафом 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Реакция ГИБДД была незамедлительной — ориентировки по столичным постам уже разосланы.