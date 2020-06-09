Настя Ивлеева привлекла внимание ГИБДД за вождение в нетрезвом виде

Перед тем, как блогер села за руль, она употребляла шампанское.

Интернет-блогер и светская львица Настя Ивлеева весьма вызывающе отметила 17 миллионов подписчиков в Instagram. Перед тем, как сесть за руль, блогер призналась, что употребляла шампанское. Своим видео Ивлеева привлекла внимание сотрудников ГИБДД, которые теперь разыскивают её за вождение в нетрезвом виде. Ведь после публикации ролика она заявила, что отправляется кататься по городу. А на вопросы поклонников ответила, не скрывая: «Пила глоточек».

Видео с распитием шампанского Ивлеева выложила в разделе историй своей страницы в Instagram. Этому сопутствуют и ролик, где она навеселе подтанцовывала под музыку, уже будучи за рулём. Согласно актуальным правилам ПДД, это полноценное вождение в нетрезвом виде. А карается это штрафом 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Реакция ГИБДД была незамедлительной — ориентировки по столичным постам уже разосланы.

Милорад Васич