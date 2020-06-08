Цымбалюк-Романовская не признаёт неправоту за публикацию ссоры с Норкиной

Экс-жена Джигарханяна опубликовала видео конфликта с журналисткой в соцсетях.

Украинская пианистка, опубликовавшая ссору с журналисткой Норкиной, ответила критикам такого шага. Виталина Цымбалюк-Романовская не признаёт неправоту за публикацию видео ссоры с Юлией Норкиной.

Виталина написала в своём Instagram, что планирует и дальше «показывать правду», несмотря на реакцию подписчиков. Стоит отметить, что противники поступка пианистки критиковали сам факт публикации записи после смерти Норкиной.

Напомним, два года назад Цымбалюк-Романовскую пригласили на телевидение, чтобы она прокомментировала развод с Арменом Джигарханяном. В студии пианистку раскритиковала Тамара Сёмина, ответом на что стал выпад Цымбалюк-Романовской. Путь пианистке преградила Юлия Норкина, отталкивавшая бывшую жену Джигарханяна. Пианистка написала, что после этого Норкина потеряла для неё «человеческий облик».

В ответ на критику Цымбалюк-Романовская дала понять, что не изменит своего мнения. Пианистка дополнила заявления выражением Джигарханяна, который, по её словам, любит говорить «будем отстреливаться».

Журналистка и ведущая Юлия Норкина скончалась в возрасте 52 лет. Знакомые журналистки утверждают, что Норкина умерла от инфаркта.

Стоит отметить, что сегодня бывший муж Цымбалюк-Романовской был госпитализирован в тяжёлом состоянии. О проблемах Армена Джигарханяна со здоровьем сообщил Армен Гаспарян в своём Tеlеgram-канале.

Дмитрий Кошевой