Сати Казанова почти вылечила хронический псориаз

От редактора

Сати Казанова почти вылечила хронический псориаз

Певице помогла мама и эмоциональная прорыв.

Муцениеце призналась, что Прилучный хотел бы сохранить брак

Мнение

Муцениеце призналась, что Прилучный хотел бы сохранить брак

«Если хочешь вернуться, приходи», — предлагал экс-супруг актрисе. 

Галустян в образе Супер Жорика представил клип на песню «Золото»

Мнение

Галустян в образе Супер Жорика представил клип на песню «Золото»

 Видео с телеведущим Александром Гудковым за сутки набрало больше полумиллиона просмотров.

Сюжеты:

Использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее Ученые упростили метод создания голограмм Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками Эксперт раскритиковал обвинения Билла Гейтса в «чипировании» Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии Средиземноморскую диету рекомендуют для защиты и лечения от депрессии Перерастающие в революцию беспорядки в США развалят страну на автономные штаты Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех Китайский закон о национальной безопасности провоцирует холодную войну между Гонконгом и США Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план» Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка
Главная страница | Шоу-Бизнес | Пригожина публика обвинила в позоре после публикации видео с автомобилем премиум-класса

Пригожина публика обвинила в позоре после публикации видео с автомобилем премиум-класса

Сегодня, 09:28

Продюсер отвечал на колкости подписчиков и отшучивался.

Неоднозначную реакцию публики вызвала публикация в Instagram продюсером Иосифом Пригожиным видео с автомобилем премиум класса, на котором он в шутку предложил свои услуги, как перевозчика мебели. Однако подписчики не поняли шутку, разглядев резонанс между дорогим авто и словами продюсера, что артисты из-за карантина бедствуют.

«Бедный, денег нет, не позорился бы такие видео выкладывать», — возмутилась подписчица.

Пригожин не стал отмалчиваться и ответил, что денег ни у кого не просил. Однако на этом колкие комментарии не закончились. Пригожину даже предложили, чтобы вместо авто он купил мозги. На что продюсер отметил, что такие комментаторы лишены чувства юмора.

Среди череды злых комментариев есть и те, кто не считает слова и поступки продюсера недостойными. Они поддержали его в свете последних событий и скандалов из-за того, что Пригожин попытался отстоять права артистов, лишенных заработка из-за карантина. Так, например, фолловеры порадовались за Пригожина, что, несмотря на сложность ситуации, у него есть друзья, которые готовы делать дорогие подарки.

«Спасибо моим чеченским братьям за подгон. В трудную минуту всегда рядом», — подписал под видео Иосиф Пригожин.

В обсуждениях, которые развернулись в комментариях под видео подписчики вспомнили и певца Сергея Шнурова, с которым в последние дни Пригожин обменивается далеко не любезностями. На этой почве не удивительно, что подписчики не без доли иронии предположили, что авто продюсеру подарил Шнур. На что Пригожин отшутился, что и «зимой снега Ваш Шнуров не подарит».


Ирен Громова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
В ответ на «тётю Леру» Пригожин предложил Шнурову провериться у психиатра
В ответ на «тётю Леру» Пригожин предложил Шнурову провериться у психиатра

Продюсер даже готов сходить вместе с певцом в медучреждение.

Охлобыстин высмеял Пригожина за защиту прав на льготы актеров и стриптизёров
Охлобыстин высмеял Пригожина за защиту прав на льготы актеров и стриптизёров

Актер призывает людей быть умнее и «прощать глупость».

Шнуров поддерживает народ, а не бедствующих артистов, работая в государстве бесплатно
Шнуров поддерживает народ, а не бедствующих артистов, работая в государстве бесплатно

Сам является музыкантом, но остается на стороне обычных жителей.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости