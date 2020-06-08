Пригожина публика обвинила в позоре после публикации видео с автомобилем премиум-класса

Продюсер отвечал на колкости подписчиков и отшучивался.

Неоднозначную реакцию публики вызвала публикация в Instagram продюсером Иосифом Пригожиным видео с автомобилем премиум класса, на котором он в шутку предложил свои услуги, как перевозчика мебели. Однако подписчики не поняли шутку, разглядев резонанс между дорогим авто и словами продюсера, что артисты из-за карантина бедствуют.

«Бедный, денег нет, не позорился бы такие видео выкладывать», — возмутилась подписчица.

Пригожин не стал отмалчиваться и ответил, что денег ни у кого не просил. Однако на этом колкие комментарии не закончились. Пригожину даже предложили, чтобы вместо авто он купил мозги. На что продюсер отметил, что такие комментаторы лишены чувства юмора.

Среди череды злых комментариев есть и те, кто не считает слова и поступки продюсера недостойными. Они поддержали его в свете последних событий и скандалов из-за того, что Пригожин попытался отстоять права артистов, лишенных заработка из-за карантина. Так, например, фолловеры порадовались за Пригожина, что, несмотря на сложность ситуации, у него есть друзья, которые готовы делать дорогие подарки.

«Спасибо моим чеченским братьям за подгон. В трудную минуту всегда рядом», — подписал под видео Иосиф Пригожин.

В обсуждениях, которые развернулись в комментариях под видео подписчики вспомнили и певца Сергея Шнурова, с которым в последние дни Пригожин обменивается далеко не любезностями. На этой почве не удивительно, что подписчики не без доли иронии предположили, что авто продюсеру подарил Шнур. На что Пригожин отшутился, что и «зимой снега Ваш Шнуров не подарит».

Ирен Громова