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Главная страница | Шоу-Бизнес | Жена Мартиросяна призналась, что солгала о знакомстве с Алсу в самолёте

Жена Мартиросяна призналась, что солгала о знакомстве с Алсу в самолёте

Сегодня, 12:16

Жанна Левина извинилась перед продюсерами программы «Героини нашего времени».

Жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина призналась, что в эфире передачи «Героини нашего времени» на телеканале «Домашний» рассказала придуманную историю знакомства с певицей Алсу. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram.

Продюсеры «Героинь нашего времени» попросили Жанну Левину дать короткое интервью про певицу Алсу. В эфире супруга Мартиросяна солгала о знакомстве с артисткой в самолёте, перед прыжком с парашютом.

«Мы познакомились 5 лет назад. Мне друзья подарили прыжок с парашютом, и мы с мужем приехали на аэродром», - рассказала журналистам Левина.

По её словам, в самолёте они встретили Алсу с супругом. Певица выразила желание прыгнуть первой. Оказалось, что эту историю Жанна просто придумала для эфира.

В своём Instagram Жанна Левина продемонстрировала тот самый фрагмент программы про Алсу. Она призналась, что захотела сделать для певицы своеобразный сюрприз. Поэтому сочинила версию знакомства для передачи. А когда выпуск вышел на экраны телевизоров, Алсу оценила чувство юмора Левиной.

Супруга Гарика извинилась перед продюсерами передачи и рассказала настоящую историю знакомства. Это произошло на частном мероприятии в одном из ресторанов. Алсу и Жанна Левина оказались в кругу общих приятелей. Этот рассказ, по мнению Жанны, скучнее её придуманной истории про самолёт. Сама Алсу призналась, что над шуткой смеётся до сих пор, учитывая свою «любовь» к экстриму.


Антон Жилин

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