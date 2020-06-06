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Главная страница | Шоу-Бизнес | «Мужу отдай, пусть в ломбард отнесёт»: Фанаты припомнили Королёвой маску за 350 тысяч

«Мужу отдай, пусть в ломбард отнесёт»: Фанаты припомнили Королёвой маску за 350 тысяч

Сегодня, 17:07

На певицу посыпались негативные комментарии после высказывания Тарзана о пенсионерах.

Скандальное заявление Сергея Глушко о том, что пенсионерам во время карантина приносят деньги, а артистов оставили без копейки, продолжает откликаться негативом. Фанаты певицы Наташи Королёвой, по совместительству супруги Тарзана, припомнили ей маску за 350 тысяч рублей.

17 марта артистка показала в Instagram авторскую дизайнерскую защитную маску от Татьяны Мельник. Как сообщает «Комсомольская Правда», цена модного аксессуара, украшенного каскадом полудрагоценных камней, стоит около 350 тысяч рублей. Сама Королёва прокомментировала пост, что артисты всегда остаются артистами и хотят выглядеть красиво. На тот момент пользователи не выказывали недовольство по этому поводу.

В конце мая Сергей Глушко дал интервью изданию Teleprogramma.pro. В ходе беседы он пожаловался, что пандемия ударила по семейному бюджету.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — сказал Тарзан.

Его слова вызвали общественный резонанс.

«Мужу отдай, пусть в ломбард отнесёт», — написал под постом Наташи Королёвой в маске один из фанатов. Поток негативных высказываний не прекращается. Большинство комментариев осуждают или высмеивают «бедность» звёздной семьи.


Антон Жилин

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