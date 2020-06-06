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Галустян в образе Супер Жорика представил клип на песню «Золото»

Сегодня, 16:32

Видео с телеведущим Александром Гудковым за сутки набрало больше полумиллиона просмотров.

Комик Михаил Галустян начал покорять эстраду с дебютного клипа на песню «Золото». В образе Супер Жорика по сюжету клипа он пришёл на модный показ и оказался в окружении манекенщиц.

В песне русская речь искажена акцентом и неправильными оборотами фраз и склонениями слов, ведь по сюжету песни и клипа, главный герой супер-Жорик растерял знания языка из-за красавиц. Так в клипе он пришёл на показ модельера, которого сыграл Александр Гудков. Исполнитель не смог в силу своего темперамента усидеть на стуле в зрительном зале и появился на подиуме, где ходили модели и таким образом чуть не сорвал модный показ. Клип, как и песня, получился комичным и ярким.

Как рассказывал Михаил Галустян, Супер Жорик — это альтеэго, а идея клипа возникла у него совместно с Гариком Мартиросяном. Съемка и запись композиции прошли в Сочи, а автором хита стал бывший КВНщик Азамат Мусагалиев.

Представил клип Интернет-пользователям Супер Жорик-Галустян на канале Super Жorik в YouTube полными иронии словами с целью, что ролик поможет песне стать хитом:

«Всем привет. Ну что, включайте погромче горячий как хинкали, сочный как Сочи и веселый как я — суперхитный лес. То есть, суперлетний ХИТ. ОБНИМАЮ ВСЕХ».

К слову, Интернет-пользователи удивились творению комика. Отметив юмор и красочность видео, многие рассуждают на тему, что скоро и все остальные комики присоединятся к эстраде и будут покорять публику вокальными данными. Так в комментариях предположили, что следует ждать дуэта от Харламова с Батрудиновым или даже клипа Маслякова-старшего. Подписчики отметили участие в клипе Гудкова и то, что он вездесущ и успевает появляться в разных проектах.


Ирен Громова

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