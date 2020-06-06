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Главная страница | Шоу-Бизнес | Лепс записал песни Высоцкого в рамках проекта «Честь имею»

Лепс записал песни Высоцкого в рамках проекта «Честь имею»

Сегодня, 15:55

В альбом под названием «На дистанции» вошли 22 композиции.

Григорий Лепс в продолжение цикла песней в рамках музыкального проекта «Четь имею» записал альбом с балладами легендарного поэта, исполнителя и актёра Владимира Высоцкого. Каждая песня, вошедшая в сборник, наполнила российскому певцу о его личных переживаниях в тот или иной период, о радостных событиях и о тяжелых временах.

«Эти произведения были важной частью моей жизни, я впитывал их с детства. Сейчас, когда я решаюсь исполнить какие-либо песни Владимира Семеновича, то выбираю те, что наиболее близки мне лично. С ними связывают собственные воспоминания, отголоски в моей душе», — написал Григорий Лепс в посте в Istagram, презентуя работу над альбомом «На дистанции».

Релиз третьего альбома в рамках проекта «Честь имею» с песнями Высоцкого прошёл в стриминговых сервисах 5 июня. Каждая песня исполнена Лепсом в манере и стиле Владимира Высоцкого. Лепс отметил, что хотел сохранить песням аутентичность, чтобы передать дух времени и настрой, с которым создавались эти шедевры. Он прослушивал по многу раз каждую композицию в исполнении автора, тщательно подбирал музыкальное произведение, чтобы исполнить на надрыве, в стиле Высоцкого. Лепсу было важно не испортить песни своей манерой исполнения.

В подборке из 22 песен раскрывается тема о соблазнах и вредных привычках, о тяжестях с которыми приходится сталкиваться человеку и о превратностях судьбы. В каждой из выбранных композиций, как отмечает Григорий Лепс, певец увидел себя.


Ирен Громова

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