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Каменских рассказала, как поддерживает фигуру: «Вкусно, просто»

Сегодня, 13:45

Певица поделилась с поклонниками «полезными» пищевыми привычками.

В Instagram Анастасия Каменских по многочисленным просьбам раскрыла свой ежедневный рацион, благодаря которому ей удаётся удерживать вес. Она расписала, из чего состоит завтрак, обед и ужин, обозначив, что перекусы не менее обязательны.

В посте «Мой ПП-рацион» украинская звезда Анастасия Каменских рассказала, как она поддерживает тонус и здоровье. По мнению певицы, делать это можно «вкусно, просто», с пользой для фигуры и организма. Меню на день легкий и, главное, помогает исполнительнице не терять форму, которой она достигла, похудев на 20 кг. Судя по рациону в посте, Анастасия Каменских не позволяет себе голодать, кушает каждые 3 часа, что нормализует обменные процессы в организме и происходит правильное усваивание и расщепление полезных веществ.

«Я ем дробно — 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи — 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера», — поделилась с поклонниками звезда поп-эстрады.

На завтрак Каменских предпочитает овсянку или овечий йогурт, а также витамины в виде ягод или фруктов. Между утренним приёмом пищи и обедом певица советует омлет из авокадо или огурцов и зеленью. Каменских отметила, что омлет важно готовить только из яиц, без молока.

На обед экс-участница дуэта «Потам и Настя» расписала пять вариантов: говяжий стейк на гриле, отварная куриная грудка, паровая котлета из курицы, сибас или дорадо на гриле. На гарнир к этим вариантам подойдут гречневая каша, киноа или дикий рис.

На ужин Анастасия Каменских кушает или мясо птицы, или морепродукты, а к ним салаты, заправленные оливковым маслом. А на второй перекус певица предлагает творог с жирностью 5%, а также черный чай без сахара.

Анастасия Каменских стала кумиром для многих не только как исполнительница, но и как сторонник правильного питания и здорового образа жизни. Благодаря посту о ПП-рационе певица лишний раз напомнила о соблюдении пищевой культуры, о важности питья не менее 1,5 л. воды, а также о пользе спорта в жизни каждого. Певица наглядно показывает, как можно выглядеть и ощущать себя, соблюдая эти простые правила.


Ирен Громова

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