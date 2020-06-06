«Если хочешь вернуться, приходи», — предлагал экс-супруг актрисе.

Звезда отечественного кино Агата Муцениеце обсудила ситуацию с бывшим мужем актёром Павлом Прилучным в эфире её собственной программы на YouTube-канале «Честный развод». С приглашенной гостьей Екатериной Варнавой также оговорили о то, как он отреагировал на обнародование ситуации с домашним насилием.

Агата Муцениеце призналась, что Прилучный хотел бы сохранить брак и говорил ей об этом в свойственной ему манере, что если она хочет к нему вернуться, то он не будет против. На это признание гостья программы отреагировала без скепсиса. Варнава отметила, что Муцениеце принимает такие слова за оскорбление, тогда как для Прилучного — это большой шаг. Каждый по-своему смотрит на эту ситуацию.

«После всего, что он наворотил, наговорил и оскорблял — это недостойное поведение мужчины по отношению к своей женщине и матери его детей», — отрицала слова Екатерины Варнавы актриса.

Также в разговоре о тягостях женщины, которая переживает развод, Агата рассказала, что Прилучный отреагировал на обнародованную нею информации о том, что он на неё поднял руку и выгонял её и детей из дома. Актриса призналась, что бывший после этого назвал её предателем, потому что она решилась личное выставить на всеобщее обозрение.

В тот момент, как пояснила Муцениеце, она засомневалась в том, что происходит и между ними, однако по сути вовсе не жалеет об освещении того, как недостойно вел себя Прилучный. Теперь актрисе важен тот момент, что в России тема о домашнем насилии приобрела важный социальный смысл.

Ирен Громова