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Сати Казанова почти вылечила хронический псориаз

Сегодня, 13:46

Певице помогла мама и эмоциональная прорыв.

Известная певица Сати Казанова с детства страдала псориазом. Заболевание началось, когда ей было всего 1,5 года. Всю жизнь артистка уделяла своей внешности больше внимания, чем другие женщины, и стеснялась своей болезни. Однако, недавно Сати призналась, что почти вылечила хронический псориаз.

По словам певицы, она поддерживала доступные медицинские терапии, но вылечиться от болезни Казанова не могла всю жизнь. Иногда болезнь обострялась, а иногда отходила. Всё изменилось недавно, когда певица приехала в гости к матери. Именно мама и помогла ей забыть о проблемах с кожей.

На своей странице в Instagram Сати Казанова рассказала, что во время разговора с матерью она начала жаловаться на жизненные проблемы и у неё случился эмоциональный срыв.

«Я лежала у мамы на коленях, плакала в голос, а мама гладила меня по голове и ласково говорила: какая же ты у меня смешная. В этот простои? и честныи? момент произошло что-то очень важное…», — пишет Сати в соцсетях.

Вылечиться от хронического псориаза нельзя, но можно свести проявление к минимуму, что и произошло с певицей. По её словам, до визита к маме болезнь была на стадии обострения, а после эмоционального прорыва псориаз сошёл на 80%.

Личное признание Казанова в конечном итоге перевела в очередную рекламу. На основе своего опыта она якобы разработала специальную медитацию и включила её в свой вебинар.

«…я проведу вас в эти исцеляющие энергии соединения со своим Божественным Женским началом», — пишет Сати.

Стоит отметить, что певица активно принимает участие в различных семинарах по духовному развитию и йоге, являясь инструктором. При этом, в феврале Казанова дала интервью, в котором раскрыла другие, именно медицинские методы борьбы с псориазом. Женщина следует специальной диете, а также старается уберечь себя от стрессов. Это указывает на то, что даже Казанова борется с болезнями с помощью медицины, а не с помощью выдуманных практик, а её пост и история носит только рекламный характер.

Пример певицы показывает, что при проблемах со здоровьем нужно обращаться к врачу, а не надеется на помощь псевдонаучных методов.


Михаил Курской

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