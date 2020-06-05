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Пелагея помолодела, обрезав чёлку и сменив имидж

Сегодня, 11:54

Певица сразу похорошела.

Пелагея выложила фото в своём Instagram. Несколько часов назад певица поделилась со своими фанатами приятными переменами: новая причёска ей явно к лицу. Пелагея выглядит довольной и счастливой, сменив имидж.

«Подстригла челку. Вспомнила 2014... И настроение улучшилось! (с) Гришковец», — подписала артистка пост с фотографиями.

Фанаты в комментариях сразу засыпали её комплиментами: «роскошная», «тебе очень идёт», «помолодела лет на 20», «свежи и чудесны в этом образе», «красотка». Можно сказать, что певица действительно выглядит, как девушка 23-26 лет.

Стоит отметить, что стрижка выглядит профессиональной, но Пелагея не комментирует, делал ли это мастер или же она сама. Одно точно — работали на дому. Вероятно, это мог быть знакомый парикмахер. Обрезав чёлку, он сделал её моложе на вид, чем в 2014, когда у Пелагеи была похожая стрижка. Женщина очень довольна собой. 

С чем связано неожиданное желание перемен, неизвестно. Это могли быть как какие-то события, так и просто желание привнести что-то новое.


Ангелина Соколовская

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