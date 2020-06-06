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Главная страница | Шоу-Бизнес | Мари Краймбрери об обмане в лейблах: «Они видели: Девочка, видимо, тупая. Можно ей на уши присесть»

Мари Краймбрери об обмане в лейблах: «Они видели: Девочка, видимо, тупая. Можно ей на уши присесть»

Сегодня, 02:00

Только «под крылом» семьи Меладзе певица нашла себе место.

Певица призналась в программе «Алёна, блин!», что перед подписанием контракта в лейбле Velvet Music, к ней обращались и другие компании, которые хотели только нажиться на ней или обмануть.

«Они (продюсеры - прим.) видели: Девочка, видимо, тупая. Можно ей на уши присесть. И их сильно не устраивало, что мне при рождении мозги упаковали.», – рассказала Краймбрери изданию Super.ru на вопрос: почему она не пошла работать к другим лейблам.

Певица вспомнила случай, когда ей предъявили долг, но контракт с одним из лейблов ещё не был подписан. Якобы они «запустили работу» по ней, и она уже идёт в минус.

Кадр из программы «Алена, блин!»

Учитывая, что Мари умалчивала название плохих, по её мнению, лейблов – они явно известные. Более того, если учесть музыкальные компании, с которыми связаны ссоры с артистами из-за контрактов, то на ум сразу приходит лейбл Тимати - Black Star - и случай с уходом Крида, L’one и Кристиной Si.

Примечательно, что своим интервью Краймбрери может переманить к себе артистов из других лейблов. Ведь, по её словам, Velvet Music представляет выгодный контракт по сравнению с другими компаниями.

Фото из Instagram: @velvetmusic

В частности, Мари сделала акцент на прописанных в контракте обязанностях продюсера перед артистом, так как в предложениях от других лейблов подобного пункта ей вовсе не встречалось.

После раскрытия таких подробностей и преимуществ Velvet Music над другими лейблами Краймбрери может ждать деловое предложение от Тимати, чтобы не поставить под сомнение свою компанию. Ведь Юнусов явно не захочет, чтобы его подопечные ушли за более выгодными условиями. Поэтому он может договориться с Мари, чтобы она уточнила, что ей никогда не поступало предложение заключить контракт с Black Star.

В любом случае, даже если Краймбрери не будет уточнять, какие лейблы пытались её обмануть и был ли в их числе Black Star, стоит только порадоваться за певицу. Ведь сейчас она нашла действительно стоящую для себя компанию. Более того, Мари стала настоящим членом семьи Velvet, судя по тому, как она высказывается о своих руководителях - Лиане Меладзе и Алёне Михайловой.


Александр Дружный

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