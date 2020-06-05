Жена Малинина рассказала, как важно правильно выбирать мужчину

Эмма Малинина открыла секрет своего брака в прямом эфире Instagram.

Прежде всего жена Александра Малинина отметила, что нужно сразу выбирать подходящего мужчину, который способен понять женщину, а не пытаться менять любимого человека под свои вкусы.

Каждая женщина, как рассказала супруга Александра, привлекает свой тип мужчин. Если женщина встречает нужного мужчину, она это сразу понимает, и менять в нём ничего не нужно, об этом даже не задумываются. Поэтому важно правильно выбрать своего человека. Так вышло и с Малиниными: их отношения складывались хорошо, а брак по-прежнему крепок даже через 30 лет.

Эмма также отметила привлекательность тех женщин, которые находятся в гармонии с собой. У них и внешность привлекательная, и внутренний мир богат. Так она и пытается воспитывать свою дочь Устинью: красивой внешне и внутренне. С сыном Фролом, как отметила Эмма Валентиновна, гораздо проще: можно отдать в секцию и дать волю. А с миром девочки нужно работать.

Устинья раньше интересовалась медициной, и родители прорабатывали её в этом направлении, думая, что она станет врачом. Но сейчас дочь собирается поступать в ВУЗ на музыканта, и родители не препятствуют: мешать ребёнку, по их мнению, это испортить дальнейшую жизнь. Поэтому они всячески поддерживают интересы детей и их выбор.

К слову, Эмма Малинина поддерживает хорошие отношения с сыном Александра Никитой, но с дочерью Кирой не смогла найти общий язык.

Ангелина Соколовская