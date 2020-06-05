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Экс-жена Григорьева-Апполонова из «Иванушек» продаёт его квартиру в Москве

Сегодня, 09:50

Марина Банкова оценила квартиру бывшего мужа в 26 миллионов рублей.

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова из «Иванушек International» продаёт его квартиру в Москве. Площадь трёхкомнатной «сталинки» составляет 86 квадратов, а расположена она прямо в центре столицы и оценена в 26 миллионов рублей. Как пишет сама Марина Банкова в объялении о продаже, последний ремонт был 10 лет назад и жилище нуждается в частичном обновлении.

По всей видимости, квартира Григорьева-Апполонова пойдет в наследство детям. Поскольку Банкова уехала на ПМЖ в Санкт-Петербург к молодому баскетболисту Андрею Зубкову вместе с детьми, то и в квартире в Москве отпала нужда. Разошлась Банкова с «рыжим Иванушкой» в 2019 году, объявив поклонникам о том, что уходит от него к Зубкову. А в январе 2020 года стало известно, что Марина родила новому кавалеру сына.

Несмотря на то, что Григорьев-Апполонов старается не подавать вида, его родственники и друзья говорят, что он очень тяжело переносит измену и уход жены.


Милорад Васич

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