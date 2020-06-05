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Главная страница | Шоу-Бизнес | Новый клип Моргенштерна из одного дубля набрал 1 млн просмотров за 35 минут

Новый клип Моргенштерна из одного дубля набрал 1 млн просмотров за 35 минут

Сегодня, 07:00

Алишер не оправдал ожидания поклонников.

Фото из Instagram: @morgen_shtern

Рэпер подогревал публику к выходу нового клипа 4 дня. Артист требовал от подписчиков 500 000 комментариев под публикацией с кадрами из ролика к песне, чтобы добавить его на свой канал. Его провокация сработала и набрала более 1 млн откликов от фанатов.

Кадр из Instagram: @morgen_shtern

5 часов назад блогер опубликовал новый клип из одного дубля, который набрал 1 млн просмотров за 35 минут. Однако Моргенштерн не оправдал ожидания поклонников, которые ждали ролик на песню «Кадиллак». Многие поклонники отреагировали на его новый клип весьма негативно и решили отписаться от музыканта. Однако это не мешает его статистике: сейчас ролик насчитывает около 2 млн просмотров.

Комментарии под новым клипом Моргенштерна

Новое видео Алишера – больше, как ирония над поклонниками, которые ожидали совсем другого. Очевидно, что рэпер ожидал такой реакции слушателей, ведь он назвал клип и песню соответствующе.

На последних секундах рэпер, всё-таки, вставил часть из песни «Кадиллак», которую так сильно жаждут фанаты. Рэпер часто интригует поклонников, чтобы в итоге получить большой охват аудитории на своё творчество. Вызывающее поведение также привлекает внимание неравнодушных, чем активно пользуется Моргенштерн в свою же пользу. Чёрный пиар - тоже пиар.Кадры из нового клипа Моргенштерна

Перед выходом клипа Моргенштерн обратился к другому популярному американскому рэперу 6ix9ine, который тоже должен был выпустить ролик на новую песню в этот день: «Он перенёс его, потому что понимает, что бесполезно тягаться со мной».

Самоуверенность и наглость Алишера – одни из факторов, которые цепляют публику. Он этим активно пользуется, ведь несмотря на осуждения он продолжает выходить в чарты самых популярных исполнителей рэпа.


Диана Медведева

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