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Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех

Сегодня, 07:00

Во всем виновато тщеславие Сергея. На роль Саши Белого взяли малоизвестного актера, что основательно подорвало рейтинги кинокартины.

 Сергей Безруков. Фото взято из Instagram s_bezrukov

После того, как на экраны вышел сериал «Бригада», сыгравшие в нем главные герои мгновенно получили известность и славу. Исключением не стал и Сергей Безруков, который сыграл Сашу Белого, вокруг которого и происходили основные события.

Спустя 10 лет после выхода первого сезона, в сети появилась новость о том, что режиссеры приняли решение снять вторую часть «Бригады», надеясь повторить успех.

Изначально, Тодоревский все же позвал Сергея и тот на съемки согласился, но выдвинул при этом ряд собственных условий. Резко навалившиеся на актера известность и популярность не прошли незаметно: в голову «ударила» «звездная болезнь».

Для начала он решил воспользоваться случаем и выпросить средства для организации собственного творения: фильма о Сергее Есенине. Роль, разумеется, он хотел сыграть самостоятельно.

Но самым шокирующим для Тодоровского стало именно заявление Сергея о том, что он сам лично выберет режиссера, а также актерский состав. После подобного своенравия, Безрукову указали на дверь.

Отзывы к сериалу «Бригада-2».

Позже мужчина заявил, что ни за какие деньги он не стал бы сниматься в продолжении нашумевшей кинокартины. Видимо, заявил он об этом для того, чтобы потешить задетое самолюбие. Отказ Безрукова от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех. Картина исчерпала себя, а в сети сплошь негативные отзывы. Место Сергея на съемках «Бригады-2» занял Иван Макаревич, из-за чего рейтинги фильма упали на дно. Поклонники ожидали увидеть в главной роли Безрукова и сильно разочаровались, когда режиссер нашел ему замену. Игру Макаревича сочли невзрачной, по сравнению с актерскими данными их кумира. Многие говорят о том, что без Безрукова «Бригада» уже не та и требовали его возвращения. Однако на этот шаг сценаристы пойти не могли по, теперь уже, понятным причинам.

И даже несмотря, на то, что первая часть кинокартины, по мнению поклонников, побила все рекорды именно благодаря Сергею, своим тщеславием и высокими запросами он закрыл себе дорогу к славе.

Отзывы к сериалу «Бригада» с Сергеем Безруковым.

Коллеги по съемочной площадке не раз говорили о том, как властно ведет себя Сергей. Он будто ставит себя «на голову» выше других. А сам Безруков не раз заявлял: «Теперь все поняли, что я - актер универсальный. Никто не верил, что я смогу воплотить на экране крестного отца. Когда же увидели, КАК я сыграл Белого, то убедились, что мне любые роли по плечу!».

Сергей считает, что после того, как кинокартина вышла на экраны, он поднялся не только в глазах общества, но и как актер, а значит, его съемочный день стоит в разы дороже и он может «крутить веревки» из режиссеров и продюсеров.


Анастасия Глазова

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