Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план»

Артистка делилась, что времени на ребенка ей не хватает.

Участница Comedy Woman называет себя «витруальной мамой» и признается, что видит своего единственного сына лишь через Skype. Скулкина «глубоко замужем» - вот уже более 10 лет женщина отдала сердце единственному мужчине. С кем сейчас живет сын Екатерины – неизвестно, но, судя по ее словам, Олег проживает в другом городе. Самой же Скулкиной ради карьеры пришлось переехать в Москву, «отодвинув» сына на второй план.

Екатерина с мамой и сыном. Фото из Instagram @eskulkina

В этом году единственному ребенку Екатерины должно исполниться 12 лет, а маму он видит, предположительно, чаще по телевизору, чем в реальности. По предположению редакции, сын участницы Comedy Woman проживает с бабушкой. Фотографии с женщиной и внуком Скулкина не раз публиковала в Instagram, чего не скажешь о снимках с законным мужем. Возможно, именно поэтому Екатерине приписывают многочисленные романы с коллегами. Легко предположить, что 12-летний сын артистки переживает из-за неучастия матери в его жизни, а это чревато печальными последствиями.

Многие знаменитости выбирают карьеру в ущерб семье, а потом до конца дней не могут простить себе это. Так, телеведущая Лера Кудрявцева до сих пор чувствует вину перед сыном за то, что не уделяла ему должного внимания. Ситуация с дочкой Любовь Успенской также взбудоражила общественность. В такой ситуации психологи рекомендуют стараться найти «золотую середину», но, как заявляла Скулкина, пока она не в состоянии это сделать.

Ольга Добротворская