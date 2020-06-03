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Главная страница | Шоу-Бизнес | Анджелина Джоли сойдётся с Роббом Старком из «Игры престолов»

Анджелина Джоли сойдётся с Роббом Старком из «Игры престолов»

Сегодня, 20:25

Актриса всегда долго, но верно выстраивает отношения.

Анджелина Джоли развелась с Брэдом Питтом 4 года назад, в 2016 году, и уже готова начинать новые отношения.

На съёмках фильма «Вечные» она познакомилась со звездой «Игры престолов» Ричардом Мэдденом, сыгравшим Робба Старка, и между актёрами началась заметная химия, которая продолжится после карантина. Взгляды, интерес друг к другу актёры проявили сразу.

По информации инсайдера, Джоли видит в Мэддене талант и красоту, в то время как он считает её очень милой и прекрасной, несмотря на статус актрисы мирового уровня. Однако когда Ричард Мэдден делился впечатлениями об Анджелине, личный агент прервал его высказывание. Оба выглядят заинтересованными в продолжении общения.

На примере отношений с Питтом можно сказать, что Джоли нравятся её напарники по картине, об этом говорят и её коллеги. Она выстраивает отношения долгое время.

Анджелина осторожна в выборе партнёров, хотя между Питтом и Мэдденом прослеживаются сходства: выразительный подбородок, высокий лоб, коротковатый нос. В отличие от Брэда и его частых любовных романов, Ричард относится к подбору возлюбленной с большей осторожностью. Серьёзные отношения были только с Дженной Коулман и Элли Бамбер. Сейчас он, как и Анджелина, свободен.

Анджелина Джоли ушла в карьеру и заботу о детях после развода, что влияет на развитие романов: она не находит времени на это. Более того, все ушли на самоизоляцию, так что актриса могла лишь поддерживать онлайн-связь с «Роббом Старком» всё это время. Но с Ричардом Мэдденом с удовольствием проводит время, коллеги говорят, что оба просто очарованы друг другом. Тот факт, что она старше его, не отталкивает: Анджелина яркая и красивая женщина, она входит в списки самых красивых женщин 2019-2020.

То, что Анджелина сойдётся с Мэдденом, которого называют новым Питтом, вопрос времени.


Ангелина Соколовская

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