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Главная страница | Шоу-Бизнес | Брежнева о депрессии: «Под конец карантина меня все-таки догнала печалька»

Брежнева о депрессии: «Под конец карантина меня все-таки догнала печалька»

Сегодня, 17:25

Певица призналась, что проплакала целую неделю подряд.

Представить себе всегда улыбающуюся Веру Брежневу грустной и печальной задача не из простых, но и она не смогла сохранить позитивный настрой на карантине. Об этом певица призналась в своём Instagram, где честно рассказала о депрессии и о том, как боролась с нахлынувшими эмоциями.

«Наверное, сложно меня представить грустноий, расстроенноий, печальноий. Но я живоий человек. И мне своийственны все эмоциональные проявления. Так вот, под конец карантина меня все-таки догнала печалька… как я ни старалась бодриться», — пишет звезда.

По мнению Веры, усугубила депрессию погода, но она всё же смогла заставить себя делать ежедневные упражнения, которые помогли бороться с плохим настроением. Теперь от депрессии не осталось и следа, говорит Брежнева. А самое главное, есть силы и настроение снова работать и создавать прекрасные песни.


Шура Альтшуль

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