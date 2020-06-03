Измождённый вид Боярского обеспокоил фанатов

Опасения за здоровье актёра вызвала его худоба.

Любимый многими россиянами Михаил Боярский обратился к фанатам с просьбой помочь двум сыновьям своего коллеги, музыканта Ленинградского симфонического оркестра. Мальчикам всего три и пять лет, но они уже вынуждены бороться за жизнь – у них диагностировали редкую генетическая патология, которая в России не лечится. Поэтому Михаил Боярский попросил фанатов оказать материальную помощь семье для прохождения лечения за границей.

Однако больше, чем просьба Боярского помочь, фанатов обеспокоил измождённый вид Боярского, который выглядит очень похудевшим и уставшим на видео.

Некоторые считают, что актёр нуждается в отдыхе, другие пишут, что даже для 70 лет он выглядит не очень хорошо. Но, стоит отметить, что сам Боярский на здоровье и усталость не жалуется. Так что вряд ли есть серьёзные причины для опасений за здоровье артиста.

Шура Альтшуль