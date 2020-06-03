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Главная страница | Шоу-Бизнес | Муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой

Муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой

Сегодня, 13:26

Дмитрий Исхаков также намекнул, что собирается пойти на шоу «Голос».

Муж Полины Гагариной, модный фотограф Дмитрий Исхаков впервые после слухов о разводе с певицей опубликовал пост в Instagram. Он решил рассказать подписчикам, что думает о своих стихах, а заодно и об отечественной эстраде.

Стихи муж Полины Гагариной выкладывает на суд общественности уже не первый раз, но в этот раз фотограф рассказал, что сам думает о своём творчестве. Дмитрий рассудил, что его стихи никого не обижают и, раз уж «прошли внутреннюю цензуру», то ему не должно быть стыдно за них. С ним полностью согласны его фолловеры, которые находят его творчество очень глубокомысленным и сравнивают с глотком свежего воздуха. Однако стихи не единственное, что сейчас заботит мужа Гагариной.

В своём посте Дмитрий высказался о качестве российской эстрады и назвал её убогой. После чего заявил: «Ждите меня на следующем голосе… Или через один». Очевидно, Дмитрий имеет ввиду шоу «Голос», где талантливые артисты получают возможность работать со звёздными наставками и прокладывать себе путь к эстрадному Олимпу.

Пока не понятно, насколько муж Полины Гагариной окажется талантливым исполнителем, а после того как он назвал отечественную эстраду убогой, тем более странно слышать подобное.


Шура Альтшуль

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