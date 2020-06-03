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Предположительная дата свадьбы Бузовой и Манукяна ожидается в августе

Сегодня, 08:00

Редакция VladTime попыталась разобраться в отношениях знаменитостей.

С появлением Давида жизнь Бузовой потерпела большие изменения. Новая ведущая «Дома-2» Саша Спилберг потеснила певицу, а Ольга теперь стремится больше времени проводить с любимым. Предположительая дата свадьбы Бузовой и Манукяна ожидается в августе 2020 года – в этом помогло разобраться журналистское расследование.

 Фото из блога Ольги и Давида @buzova86 @dava_m

Знаки, цифры, приметы – все это играет большую роль в жизни телеведущей. Так, парные тату с Давидом могут означать возможную дату их свадьбы. Знак бесконечность, который Ольга сделала с блогером, определенно означает – 08.08. 2020. Манукян не теряет времени зря: на днях он порадовал возлюбленную шикарным кольцом, которое по виду похоже на обручальное. Да и сама Ольга намекает на свадьбу при любом удобном моменте. На съемках выпуска «Дома-2» Бузова обмолвилась о себе с Давидом: «Муж и жена», а подруга Погребняк стала поздравлять Ольгу и желать ей счастливой семейной жизни. На скорое бракосочетание также указывает тайный девичник, который Бузова организовала месяц назад. Такие мероприятия несомненно проводятся перед свадьбой.

В последнем интервью девушка делилась, что свадьбу в период пандемии не планирует, но, по заявлениям вирусологов, совсем скоро ограничения будут сняты. Поклонники Ольги знают, что все важные праздники и события Бузова несомненно отмечает за границей. По заявлениям разных стран, жители России уже в августе смогут полететь на отдых в теплые страны. Сама Ольга пока не давала официальных комментариев по поводу торжества.


Ольга Добротворская

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