Ветлицкая оставила Сафронова ради продюсера Павла Ващекина

От редактора

Ветлицкая оставила Сафронова ради продюсера Павла Ващекина

Никас же рассказал о мимолетном романе с Натальей ради прикрытия любовной неудачи.

Шура: Тарзан возвращает Наташу Королёву обратно Николаеву

Мнение

Шура: Тарзан возвращает Наташу Королёву обратно Николаеву

Певец пошутил о трудном финансовом положении звёздной семьи.

Николаев поздравил Королёву с Днём рождения снимком «Жигуля»

Мнение

Николаев поздравил Королёву с Днём рождения снимком «Жигуля»

На капоте автомобиля нарисован фрагмент из клипа «Дельфин и русалка».

Сюжеты:

Финансовый кризис в США «вылился» в торговые санкции против китайских компаний Саудовская Аравия планирует купить у США 7,5 тысяч авиабомб Решетова ответила фанатам на критику воспитания своего сына Совладельцу «Зимней вишни» вменяют дачу взятки ОПГ Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере Xiaomi подключит человеческий мозг к компьютеру для борьбы с эпилепсией и депрессией Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество?
Главная страница | Шоу-Бизнес | Клинт Иствуд отмечает 90-летие

Клинт Иствуд отмечает 90-летие

Сегодня, 12:46

Актёр и режиссёр продолжает снимать, пополняя свою коллекцию наград.

31 мая «главный ковбой Голливуда» Клинт Иствуд отмечает своё 90-летие. Актёр, чей рассвет пришёлся на всплеск популярности спагетти-вестернов, до сих пор продолжает сниматься и снимать — в прошлом году вышел его фильм «Дело Ричарда Джуэлла».

Будущий актёр родился в Сан-Франциско, в семье рабочих. Из-за последствий Великой депрессии ему самому приходилось часто менять работу, которую он сочетал с посещением Старшей технической школы. В то же время фактурному Иствуду предложили попробовать себя в кино.

После череды не самых успешных картин Иствуд снялся в «Долларовой трилогии», после чего образ ковбоя из популярных вестернов стал ассоциироваться с новой звездой. До 1980-х актёр оставался одним из самых востребованных деятелей Голливуда, а позже достиг успех в качества режиссёра.

Клинт Иствуд дважды удостаивался премии «Оскар» за лучшую режиссуру. За многолетнюю карьеру юбиляр принял участие в создании более 50 фильмов — в качестве актёра, продюсера, и режиссёра.


Дмитрий Кошевой

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Актёр Алексей Барабаш до сих пор не может забыть предательства жены
Актёр Алексей Барабаш до сих пор не может забыть предательства жены

Восстановившись после ДТП, супруга сама предложила расстаться.

Режиссёр Скорсезе взял в главные роли ДиКаприо и Де Ниро ради Оскара
Режиссёр Скорсезе взял в главные роли ДиКаприо и Де Ниро ради Оскара

 «Ирландец» уступил статуэтку «Паразитам», но больше Мартин такого не допустит.

Александр Петров примерил женские образы для рекламы Glo
Александр Петров примерил женские образы для рекламы Glo

Его лицо наложили на женщин из известного клипа «Satisfaction». 

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости