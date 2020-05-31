Клинт Иствуд отмечает 90-летие

Актёр и режиссёр продолжает снимать, пополняя свою коллекцию наград.

31 мая «главный ковбой Голливуда» Клинт Иствуд отмечает своё 90-летие. Актёр, чей рассвет пришёлся на всплеск популярности спагетти-вестернов, до сих пор продолжает сниматься и снимать — в прошлом году вышел его фильм «Дело Ричарда Джуэлла».

Будущий актёр родился в Сан-Франциско, в семье рабочих. Из-за последствий Великой депрессии ему самому приходилось часто менять работу, которую он сочетал с посещением Старшей технической школы. В то же время фактурному Иствуду предложили попробовать себя в кино.

После череды не самых успешных картин Иствуд снялся в «Долларовой трилогии», после чего образ ковбоя из популярных вестернов стал ассоциироваться с новой звездой. До 1980-х актёр оставался одним из самых востребованных деятелей Голливуда, а позже достиг успех в качества режиссёра.

Клинт Иствуд дважды удостаивался премии «Оскар» за лучшую режиссуру. За многолетнюю карьеру юбиляр принял участие в создании более 50 фильмов — в качестве актёра, продюсера, и режиссёра.

Дмитрий Кошевой