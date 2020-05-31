Шура: Тарзан возвращает Наташу Королёву обратно Николаеву

Певец пошутил о трудном финансовом положении звёздной семьи.

Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, пошутил в сторис Наташи Королёвой, что из-за недостатка денег Тарзан вернёт её обратно бывшему супругу. Певица с юмором отреагировало на данное заявление.

«У нас новая хохма. В связи с карантином Тарзан возвращает Наташу Королёву обратно Николаеву», — говорит Шура в Instagram.

На что певица ответила: «Да, сильно дорогая в использовании». Позже, в программе «Сегодня вечером» Королёва поделилась, что многие шутят о трудном финансовом положении в семье.

Все шутки связаны со скандальным интервью Сергея Глушко журналисту Teleprogramma.pro. Тарзан пожаловался, что из-за пандемии они с супругой вынуждены сидеть без денег.

«Все думают, что мы самые богатые. Но мы сейчас не можем заработать ни копейки. В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и продолжают получать пенсию», — сказал артист.

В Сети негативно восприняли высказывание Тарзана, а Наташа Королёва призвала не воспринимать слова мужа так серьёзно. По её мнению, люди утрируют ситуацию, хотя Сергей сделал эмоциональное заявление и немного преувеличил.

Антон Жилин