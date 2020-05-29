Лариса Гузеева призналась, что сын спас её от пристрастия к алкоголю

По словам ведущей телешоу «Давай поженимся», пагубные привычки могли выходить ей боком.

Во время очередного выпуска телешоу «Давай поженимся» на Первом канале его ведущая и популярная актриса Лариса Гузеева открыто призналась, что в молодости не брезговала приложиться к спиртному и сигаретам. По словам Гузеевой, ей ничто не мешало выпить прямо на работе.

Ведущая признаётся, что от пристрастия к алкоголю её спас родной сын Георгий. Лариса рассказывает, что начав поучать сына в нетрезвом состоянии, услышала от него в ответ упрёк: «Сама бухает и курит, а меня учит». И этот момент стал для неё переломным и своего рода спасительным, заставил задуматься и попрощаться с пристрастием к спиртному.

Как подмечает сама Гузеева, случалось так, что пагубные привычки могли выходить ей боком. Так, например, работая ещё в театре, она в нетрезвом состоянии решила экстравагантно сымпровизировать упала и начала катиться по полу, сорвав своей выходкой спектакль.

Историю эту ведущая завершает словами о том, что алкоголь не несёт пользы для людей, поскольку человек в нетрезвом состоянии способен испортить жизнь как себе, так и другим.

Милорад Васич