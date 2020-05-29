Седокова призналась, что не боится поправиться

Рассуждая о женских полных формах, артистка похвасталась кубиками на животе.

Поп-исполнительница и многодетная мама Анна Седокова, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram о фигуре и весе, призналась, что не боится поправиться даже на 10 кг. 37-летняя звезда не считает, что формы делают женщин счастливыми.

«Я видела столько несчастных худых женщин, что точно знаю — не в этом счастье. Мне нравлюсь я и так, и плюс десять. Все зависит от джинсов, в которые я хочу сегодня влезть», — увидели поклонники в сторис мнение Анны Седоковой о женской фигуре. При этом певица добавила к ответу фото, на котором в чёрном бюстье показала шикарное декольте, а в джинсах с заниженной талией все оценили кубики на животе.

Артистка разоткровенничалась, рассказав, что при росте 172 у неё 68 кг. Но в этом весе она чувствует себя не комфортно. Во время карантина Седокова объяснила, что набрала 3 кг и планирует в ближайшие месяцы похудеть до 60 кг. Однако отметила, что не считает лишние килограммы проблемой, ведь гармонично себя чувствует в любом виде и это не влияет на её чувства.

На вопрос о том, как убрать «животик», Анна Седокова дала рекомендации, которым сама следует регулярно: «вакуум» каждое утро, бег, планка и упражнения для нижней части пресса. Также певица напомнила о пользе полноценного рациона питания и витаминах.

Ирен Громова