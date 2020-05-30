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 «Ирландец» уступил статуэтку «Паразитам», но больше Мартин такого не допустит.

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Режиссёр Скорсезе взял в главные роли ДиКаприо и Де Ниро ради Оскара

Сегодня, 04:00

«Ирландец» уступил статуэтку «Паразитам», но больше Мартин такого не допустит.

Грядущий фильм «Убийцы цветочной луны» обещает стать одним из самых кассовых, судя лишь по актёрскому составу. На сайте КиноПоиска раскрыли звёзд, подтвержденных в главные роли – Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Предыдущая картина Скорсезе была номинирована на Оскар, но не выиграла. Теперь режиссёр исправит это с помощью Голливудских любимцев.

Лео выдающийся актёр, за плечами которого сотни ролей и огромный опыт. Помимо этого, он уже снимался в фильмах Мартина: «Остров проклятых», «Отступники», «Волк с Уолл-стрит», «Авиатор». Что примечательно, все кино-проекты с участием ДиКаприо получали высокие мировые рейтинги и положительные рецензии. На сайте iMDb оценки этих картин 8.1, 8.5, 8.2, 7.5. Это более миллиона голосов зрителей к каждой картине.

 Источник фото: Shutterstock

Похожая ситуация и с Де Ниро. Он играл, например, в фильмах «Славные Парни» и «Казино», режиссёр которых также Скорсезе. Оценки этих фильмов 8.7 и 8.2. А почётная статуэтка есть у обоих актёров. Правда, Роберт свою награду получил гораздо раньше Леонардо, в далеком 1981 году за роль в киноленте «Бешеный бык».

Помимо того, что для победы на премии Мартин берет одних из самых талантливых актёров, так еще и бюджет у фильма впечатлительный. КиноПоиск в своей статье указывает цифры в районе 180-200 млн долларов. Для работы над этим проектом пришлось даже искать дополнительного спонсора. Им оказалась компания Apple.

 Кадры с премии Оскар 2020

В минувшем году, на самой долгожданной кино-премии победу одержал южнокорейский фильм. В сети долгое время шутили на эту тему, публикуя снимок с опечаленным лицом Мартина. Это действительно расстраивает, ведь «Ирландец» был в списке номинантов, буквально в шаге от звания «Лучшего фильма». Поэтому, для своей новой киноленты режиссёр взял сокровище кинематографа. Одних из лучших и самых известных звёзд, ради получения заветной статуэтки.


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