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Принц Гарри ушёл из королевской семьи из-за психического здоровья

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Принц Гарри ушёл из королевской семьи из-за психического здоровья

Герцог Сассекский не хочет для своей семьи повторения сценария, пережитого им в детстве. 

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Принц Гарри ушёл из королевской семьи из-за психического здоровья

Сегодня, 10:31

Герцог Сассекский не хочет для своей семьи повторения сценария, пережитого им в детстве.

Принц Гарри и Меган Маркл давно отошли от королевской семьи. Причиной такого поступка они называли желание быть свободными от обязательств, хотя многие считали, что всё дело в нездоровой атмосфере, которая царит во дворце. Теперь это предположение получило подтверждение. Принц Гарри рассказал некоторые подробности из своей жизни.

Издание New York Post пишет, что принц Гарри на встрече с Дж. П. Морганом в Майами сообщил, что находится на лечении. Это первое их первое совместное публичное выступление с Меган с тех пор, как была «сброшена бомба» Megxit. Из него явно следует, что герцог Сассекский ушёл из королевской семьи из-за психического здоровья.

«Гарри рассказал о психическом здоровье и о том, как он проходил терапию в течение последних нескольких лет, чтобы попытаться преодолеть травму потери своей матери. Он рассказал о том, как события его детства повлияли на него и что он разговаривал с психиатром. Он также коснулся Megxit, сказав, что, хотя ему и Меган было очень трудно, но он не сожалеет об их решении уйти с поста старшего члена королевской семьи, потому что хочет защитить свою семью. Он не хочет, чтобы Меган и их сын Арчи прошли через то, что он сделал в детстве», — пишет New York Post.

Стоит отметить, что откровения принца Гарри хоть и шокировали многих, но были вполне ожидаемы. О том, что младшие члены королевской семьи могут страдать из-за психического здоровья говорили ещё с тех пор, как появились слухи о проблемах у принца Чарльза и Дианы, а после её смерти в этом уже мало кто сомневался.


Шура Альтшуль

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