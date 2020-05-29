По словам Александра, доктор достойная кандидатура на смену приевшемуся Владимиру.

Репортёр поделился своими мыслями насчёт небезызвестного врача в эфире «Невзоровских сред». Он считает, что врать на телевидении у Мясникова получается лучше, чем у Соловьева. Во-первых, своей профессией он вызывает больше уважения и доверия у публики. Во-вторых, его ложь и пропаганда российского правительства настолько убедительна и душераздирающа, что даже его коллега Владимир: «Похудел от зависти», — объяснил Невзоров.

Внимание Александра Глебовича привлекли описанные доктором события из больницы США. Мясников утверждал, что в палатах госпиталя пациенты перестреливаются друг с другом, называя это «настоящим адом». Невзоров считает, что именно это зрителям и нужно, о чем телеврач прекрасно знает.

Кадр из YouTube записи эфира «Невзоровских сред» на Эхе Москвы

Соловьев много лет с телеэкрана вещал о том, насколько ужасно всё в Америке, но хорошо в России. Для публики это слышать привычно и необходимо. Доктору же удалось сделать это яростно и внушительно. А Владимир повторяет одно и то же, его слова давно заезжены. Поэтому, Мясников, заменив своего друга на России-1, будет больше успокаивать массовые волнения своего народа. И, как заявил Невзоров, вероятно, это вскоре произойдёт.