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Little Big вошёл в ТОП-10 победителей по итогам народного голосования на Евровидении

Сегодня, 11:56

«Карантинный» концерт посмотрели 73 млн человек.

Несмотря на отмену Евровидения 2020 энтузиасты из разных стран всё равно решили выяснить, кто стал бы победителем конкурса, если бы он состоялся. В результате онлайн-опросов фаворитами оказалось несколько участников, причём в разных странах победители отличались. Так, в Европе зрители отдали победу исполнителю из Швейцарии, за ним следовали артисты из Латвии и Армении. Российская группа Little Big с песней «Uno» оказалась на 9 месте.

А в Австралии первое место присудили коллективу из Исландии «Дади ог Гагнамагнид» с песней «Think About Things», а Little Big — второе. Третье место за собой сохранил литовский The Roop с песней «On Fire».

Большинство пользователей отмечает, что силы главных претендентов на победу были равны и конкуренция была очень высокой. Тем не менее, приятно осознавать, что независимо от места проживания участников опроса, российский Little Big везде вошёл в ТОП-10 победителей по итогам народного голосования на Евровидении.

Ничего удивительного, уверены фанаты российской группы. Клип Little Big в Сети собрал более 100 млн просмотров, а это больше, чем количество людей, смотревших «карантинный» концерт. И количество просмотров продолжает расти. Видео уже признали самым быстрорастущим в истории канала.


Шура Альтшуль

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