Little Big вошёл в ТОП-10 победителей по итогам народного голосования на Евровидении

«Карантинный» концерт посмотрели 73 млн человек.

Несмотря на отмену Евровидения 2020 энтузиасты из разных стран всё равно решили выяснить, кто стал бы победителем конкурса, если бы он состоялся. В результате онлайн-опросов фаворитами оказалось несколько участников, причём в разных странах победители отличались. Так, в Европе зрители отдали победу исполнителю из Швейцарии, за ним следовали артисты из Латвии и Армении. Российская группа Little Big с песней «Uno» оказалась на 9 месте.

А в Австралии первое место присудили коллективу из Исландии «Дади ог Гагнамагнид» с песней «Think About Things», а Little Big — второе. Третье место за собой сохранил литовский The Roop с песней «On Fire».

Большинство пользователей отмечает, что силы главных претендентов на победу были равны и конкуренция была очень высокой. Тем не менее, приятно осознавать, что независимо от места проживания участников опроса, российский Little Big везде вошёл в ТОП-10 победителей по итогам народного голосования на Евровидении.

Ничего удивительного, уверены фанаты российской группы. Клип Little Big в Сети собрал более 100 млн просмотров, а это больше, чем количество людей, смотревших «карантинный» концерт. И количество просмотров продолжает расти. Видео уже признали самым быстрорастущим в истории канала.

Шура Альтшуль