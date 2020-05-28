Экс-солист «Отпетых мошенников» по закону бумеранга остался на улице с ребенком

От редактора

Экс-солист «Отпетых мошенников» по закону бумеранга остался на улице с ребенком

Родная сестра выгнала Гарика Богомазова из квартиры мамы.

Невзоров заявил: «Мясников, вероятно, заменит заезженного Соловьева на России-1»

Мнение

Невзоров заявил: «Мясников, вероятно, заменит заезженного Соловьева на России-1»

По словам Александра, доктор достойная кандидатура на смену приевшемуся Владимиру.

Принц Гарри ушёл из королевской семьи из-за психического здоровья

Мнение

Принц Гарри ушёл из королевской семьи из-за психического здоровья

Герцог Сассекский не хочет для своей семьи повторения сценария, пережитого им в детстве. 

Сюжеты:

Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере Xiaomi подключит человеческий мозг к компьютеру для борьбы с эпилепсией и депрессией Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе
Главная страница | Шоу-Бизнес | Экс-солист «Отпетых мошенников» по закону бумеранга остался на улице с ребенком

Экс-солист «Отпетых мошенников» по закону бумеранга остался на улице с ребенком

Вчера, 11:00

Родная сестра выгнала Гарика Богомазова из квартиры мамы.

Фото из Instagram Игоря Богомазова

Экс-солист «Отпетых мошенников» — Гарик Богомазов по закону бумеранга остался на улице с 6-месячным ребенком. Музыкант долгое время жил в квартире матери, а родная сестра втихомолку стала собственницей квартиры. Женщина подала в суд, чтобы музыканта вместе с семьей выписали из жилища. Несмотря на то, что он делал ремонт за свои заработанные деньги. При всём этом, мать артиста не выходит на связь. В 2018 году Гарик поступил подло по отношению к дочке и бывшей жене — Юлии, за что и получил бумеранг от сестры.

Фото из Instagram Игоря Богомазова

Со слов экс-супруги Игоря, он отобрал её имущество и не жестоко начал обращаться с общей дочкой — Варварой. Он сомневался в родстве с девочкой и запросил сделать ДНК-тест на программе «Прямой эфир». Первой на шоу заявилась Юлия, поскольку она не могла выпросить алименты с задолженностью в 80 тысяч рублей у Гарика. Несмотря на то, что Варя оказалась дочерью Богомазова, он успел обозвать девушку «моральной уродкой», за что она заблокировала его — пишет Starhit. Как говорится, совершенное зло спустя много лет бумерангом возвращается обратно, так произошло и с артистом.


Влада Усачева

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Обязан успехом или на чём держится дружба Галустяна и Мартиросяна
Обязан успехом или на чём держится дружба Галустяна и Мартиросяна

Гарик и Михаил опять взялись за раскрутку Супер Жорика.

Шнуров поддерживает народ, а не бедствующих артистов, работая в государстве бесплатно
Шнуров поддерживает народ, а не бедствующих артистов, работая в государстве бесплатно

Сам является музыкантом, но остается на стороне обычных жителей.

В Сбербанке рассказали о поддельных сайтах госуслуг
В Сбербанке рассказали о поддельных сайтах госуслуг

За время карантина было выявлено около 70 «клонов» федеральных ресурсов.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости