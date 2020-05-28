Экс-солист «Отпетых мошенников» по закону бумеранга остался на улице с ребенком

Родная сестра выгнала Гарика Богомазова из квартиры мамы.

Фото из Instagram Игоря Богомазова

Экс-солист «Отпетых мошенников» — Гарик Богомазов по закону бумеранга остался на улице с 6-месячным ребенком. Музыкант долгое время жил в квартире матери, а родная сестра втихомолку стала собственницей квартиры. Женщина подала в суд, чтобы музыканта вместе с семьей выписали из жилища. Несмотря на то, что он делал ремонт за свои заработанные деньги. При всём этом, мать артиста не выходит на связь. В 2018 году Гарик поступил подло по отношению к дочке и бывшей жене — Юлии, за что и получил бумеранг от сестры.

Фото из Instagram Игоря Богомазова

Со слов экс-супруги Игоря, он отобрал её имущество и не жестоко начал обращаться с общей дочкой — Варварой. Он сомневался в родстве с девочкой и запросил сделать ДНК-тест на программе «Прямой эфир». Первой на шоу заявилась Юлия, поскольку она не могла выпросить алименты с задолженностью в 80 тысяч рублей у Гарика. Несмотря на то, что Варя оказалась дочерью Богомазова, он успел обозвать девушку «моральной уродкой», за что она заблокировала его — пишет Starhit. Как говорится, совершенное зло спустя много лет бумерангом возвращается обратно, так произошло и с артистом.

Влада Усачева